Un tratto di Roma è rimasto isolato da giovedì a causa di una frana. Le strade che collegano Isola Farnese sono state bloccate, e ora gli abitanti non possono muoversi né con le auto né a piedi. La zona è tagliata fuori dal resto della città, creando problemi per chi vive lì e per chi deve raggiungere altri quartieri. La situazione resta sotto controllo, ma ancora nessuna soluzione immediata per riaprire l’accesso.

Il paese di Isola Farnese, una frazione di Roma a nord del raccordo anulare, è rimasto isolato a causa di una frana caduta giovedì pomeriggio sulla via principale, che è stata transennata e chiusa dai vigili del fuoco sia per i pedoni che per i veicoli, compresi i mezzi di soccorso. Nel borgo vivono circa 3mila abitanti. Al momento l’unico altro accesso è un sentiero che può essere percorso solo a piedi e che attraversa un bosco e una proprietà privata. I tecnici stanno valutando come mettere in sicurezza il costone e poi intervenire per rimuovere i detriti della frana. Nel borgo sono presenti squadre della protezione civile, della polizia locale e della Croce rossa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Una frazione di Roma è isolata a causa di una frana

Questa mattina, i residenti di Isola Farnese continuano a vivere isolati.

