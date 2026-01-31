Questa mattina, i residenti di Isola Farnese continuano a vivere isolati. La strada resta chiusa da giovedì dopo la frana che ha bloccato l’accesso al paese. Nessuno può entrare né uscire, né in auto né a piedi. Le autorità stanno valutando come intervenire, ma al momento non ci sono date certe sulla riapertura. La comunità aspetta notizie e spera in una soluzione rapida.

Il paese di Isola Farnese, a pochi chilometri a nord di Roma, è rimasto isolato a causa di una frana caduta giovedì pomeriggio sulla via principale, che è stata transennata e chiusa dai vigili del fuoco sia per i pedoni che per i veicoli, compresi i mezzi di soccorso. Nel borgo vivono circa 3mila abitanti. Al momento l’unico altro accesso è una strada impervia che può essere percorsa solo a piedi e che attraversa un bosco e una proprietà privata. I tecnici stanno valutando come mettere in sicurezza il costone e poi intervenire per rimuovere i detriti della frana. Nel borgo sono presenti squadre della protezione civile, della polizia locale e della croce rossa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un paese in provincia di Roma è isolato a causa di una frana

Vasta porzione di terreno si è sgretolata nella zona collinare di Silvi Paese, causando preoccupazioni per la sicurezza locale.

