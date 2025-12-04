Super Heroes al distributore di benzina
Supereroi al distributore. Verrà inaugurata nella mattinata di sabato 6 dicembre presso la stazione Esso carburanti Petrol Malgrate di via Provinciale la mostra “Super Heroes 2”, una raccolta di opere di writers e street artists dedicata ai super eroi realizzata dall’associazione We RunThe. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Marvel Super Heroes - Un First-look non gradito Esorcizziamo subito la cosa perché non voglio più pensarci. A quanto sembra martedì prossimo approfitteranno del Weekly-MtG per fare un first-look del set Marvel Super Heroes, in uscita a giugno. A quanto se - facebook.com Vai su Facebook
"Super Heroes" al distributore di benzina - A Malgrate un'esposizione di opere di writers e street artist dedicata ai supereroi: nello spazio per il rifornimento di carburante anche Harley Quinn, Spiderman e Captain America ... Lo riporta leccotoday.it
Esplode pompa di benzina a Roma: 50 feriti, due in pericolo di vita. Ora preoccupa l'aria - Prima l'incendio, poi il boato: nel video il momento dell'esplosione. Secondo rainews.it
Roma, esplode distributore di benzina: 35 feriti, due gravi - È l'esplosione di un distributore di benzina la causa del forte boato che ha investito alcune zone della città di Roma nella mattinata di venerdì 4 luglio 2025. Riporta gazzetta.it
Roma, esplosione in un distributore benzina: diversi feriti - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Scrive video.sky.it
Scoppia un distributore di benzina e Gpl al Prenestino, a Roma - Da via dei Gordiani 32, al quartiere Prenestino, si è alzata una colonna di fumo alta decine di metri , visibile in tutta la zona Sud ... Riporta roma.corriere.it