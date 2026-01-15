Ischia quattro studenti in ospedale dopo aver bevuto acqua in bottiglia | indagini su possibile intossicazione da distributore automatico

Quattro studenti di Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia, sono stati ricoverati in ospedale dopo aver bevuto acqua minerale da un distributore automatico. Le autorità hanno avviato indagini per verificare eventuali cause di intossicazione. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra residenti e visitatori, mentre si attende l’esito delle analisi per chiarire le responsabilità e garantire la sicurezza dei consumatori.

Quattro studenti hanno accusato malori improvvisi a Casamicciola Terme, sull'isola d'Ischia, dopo aver consumato acqua minerale in bottiglia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

