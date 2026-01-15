Ischia quattro studenti in ospedale dopo aver bevuto acqua in bottiglia | indagini su possibile intossicazione da distributore automatico

Quattro studenti di Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia, sono stati ricoverati in ospedale dopo aver bevuto acqua minerale da un distributore automatico. Le autorità hanno avviato indagini per verificare eventuali cause di intossicazione. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra residenti e visitatori, mentre si attende l’esito delle analisi per chiarire le responsabilità e garantire la sicurezza dei consumatori.

Ischia, malori dopo aver bevuto acqua minerale a scuola: quattro studenti in ospedale - A Casamicciola Terme quattro ragazzi sono finiti in ospedale dopo aver accusato improvvisi malori in seguito al consumo di acqua minerale. ilgiornalelocale.it

Si sentono male dopo aver bevuto acqua in bottiglia a scuola: 4 studenti in ospedale a Ischia - I quattro studenti avevano acquistato le bottiglie d'acqua, regolarmente sigillate, all'interno dell'istituto scolastico ... fanpage.it

Ischia, tenta furto in un bar ma viene sorpreso dal proprietario Un 29enne arrestato due volte in quattro giorni: dopo il tentato colpo, ruba in un money transfer e finisce in comunità facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.