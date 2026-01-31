Sofia Goggia si scuote ed è seconda nel superG di Crans Montana! Pirovano fuori quando era nettamente in testa

Sofia Goggia torna a mostrare il suo talento e si piazza in seconda posizione nel superG di Crans Montana. La gara si era messa bene per l’Italia, con Pirovano in testa, ma alla fine la vittoria è andata alla svizzera Malorie Blanc, che ha sorpreso tutti al traguardo con il suo primo successo in Coppa del Mondo.

L’Italia accarezza la vittoria nel superG di Crans Montana, ma a trionfare è la svizzera Malorie Blanc, che fa impazzire il pubblico presente al traguardo, centrando la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo. Sul podio ci salgono anche una ritrovata Sofia Goggia, che si scuote proprio con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ormai vicinissime. Terzo posto per l’americana Breezy Johnson, che toglie la gioia del primo podio a Roberta Melesi, che sognava di mettere da parte l’amarezza della mancata convocazione olimpica ed invece chiude quarta. Enormi davvero i rimpianti per Laura Pirovano, che stava davvero disputando la miglior gara della sua vita e soprattutto era ad un passo non solo dal rompere la maledizione del primo podio in Coppa del Mondo, ma aveva soprattutto in mano la vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sofia Goggia si scuote ed è seconda nel superG di Crans Montana! Pirovano fuori quando era nettamente in testa Approfondimenti su Sofia Goggia Quando parte Sofia Goggia nel superG di Crans Montana 2026: orario, n. di pettorale, tv Domani alle 11, Sofia Goggia scenderà in pista per il superG di Crans Montana, prima prova di Coppa del Mondo 2025-2026. LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA: E’ TORNATA SOFIA GOGGIA! In testa davanti a Melesi! Questa mattina a Crans Montana Sofia Goggia torna in pista e si piazza in testa nel SuperG, davanti a Melesi. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Sofia Goggia Sofia Goggia si scuote ed è seconda nel superG di Crans Montana! Pirovano fuori quando era nettamente in testaL'Italia accarezza la vittoria nel superG di Crans Montana, ma a trionfare è la svizzera Malorie Blanc, che fa impazzire il pubblico presente al ... oasport.it SuperG, a Crans Montana Blanc in testa davanti a Goggia, poi Melesi. Brignone 15ªDopo la discesa cancellata ieri, in pista per l'ultima gara femminile prima dei Giochi di Milano-Cortina ... msn.com Niente discesa per Sofia Goggia: annullata la gara a Crans Montana. La campionessa Usa, Lindsey Vonn, è finita nelle reti di protezione. - facebook.com facebook Crans Montana, Sofia Goggia e le Azzurre rendono omaggio alle vittime della strage di Capodanno x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.