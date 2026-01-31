Laura Pirovano che rimpianti! Fuori a Crans Montana | il vantaggio monstre all’ultimo intermedio

Laura Pirovano ha sfiorato la vittoria nel superG di Crans Montana. La sciatrice italiana ha fatto il possibile nell’ultima gara di Coppa del Mondo, ma alla fine ha perso il vantaggio all’ultimo intermedio. La gara si è disputata nella località svizzera, e Pirovano ha mostrato un buon andamento fino all’ultimo tratto, dove ha avuto qualche problema. La tensione era alta tra gli spettatori, che hanno assistito a una corsa emozionante fino all’ultimo.

Laura Pirovano ha accarezzato la vittoria nel superG di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena nella località svizzera. L'azzurra, scesa con il pettorale numero 20, aveva 58 centesimi di vantaggio sulla padrona di casa Malorie Blanc al termine del penultimo intermedio e sembrava l anciatissima verso il successo, ma ha commesso un errore letale sull'ultimo dossetto e ha saltato la penultima porta! La nostra portacolori si è sbilanciata un po' troppo e non è riuscita a rientrare nella rossa che precedeva la comoda blu prima del traguardo, passando sulla sinistra e dicendo addio ai sogni di gloria.

