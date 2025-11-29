Il coming out non riguarda mai una sola persona. “Ritratto di famiglie”, la nuova mostra di Agedo Milano inaugurata il 22 novembre alla Biblioteca Sormani e aperta fino al 17 gennaio 2026, lo mette in chiaro fin dal primo pannello: il cambiamento investe genitori, figli e figlie, e costringe tutti a ridefinire ruoli, paure e linguaggi. “La mostra è un invito a guardare il mondo con occhi nuovi, perché solo vedendo davvero l’altra persona possiamo costruire una società più libera e accogliente” spiega Cinzia Valentini, presidente di Agedo Milano. L’obiettivo è chiaro: scardinare lo sguardo superficiale sulle famiglie con figli e figlie LGBTQIA+, raccontando non solo il coming out ma la strada che quelle famiglie hanno dovuto fare per ritrovarsi, riconoscersi e cambiare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ritratto di famiglie”, a Milano la mostra che racconta figli e genitori dopo il coming out