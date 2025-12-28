Capri-Hollywood venerdì 2 gennaio in prima mondiale il film di Romano Reggiani Per Sempre
Il 2 gennaio 2025, durante la 30ª edizione di Capri Hollywood, si terrà la prima mondiale del cortometraggio “Per Sempre” di Romano Reggiani. Scritto, diretto e interpretato dallo stesso Reggiani, il film è prodotto da Aleo Film e distribuito da Europictures. L’evento si svolgerà dal 26 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026, confermando l’appuntamento come uno dei momenti di rilievo del festival.
Sarà la 30ª edizione di Capri Hollywood, in programma d al 26 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026, a ospitare la prima mondiale di “Per Sempre”, cortometraggio scritto, diretto e interpretato da Romano Reggiani, prodotto da Aleo Film e distribuito da Europictures ( qui il reailer ufficiale). Il cortometraggio sarà proiettato il 1° gennaio 2026 a Capri alla presenza di Reggiani, dell’attrice protagonista Celeste Savino e del produttore di Aleo Film Alessandro Leo. Per Reggiani si tratta di un importante ritorno a Capri Hollywood, festival che nel 2023 gli ha conferito il premio “Rising Star Actor of The Year”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
