Capri-Hollywood venerdì 2 gennaio in prima mondiale il film di Romano Reggiani Per Sempre

Sarà la 30ª edizione di Capri Hollywood, in programma d al 26 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026, a ospitare la prima mondiale di “Per Sempre”, cortometraggio scritto, diretto e interpretato da Romano Reggiani, prodotto da Aleo Film e distribuito da Europictures ( qui il reailer ufficiale). Il cortometraggio sarà proiettato il 1° gennaio 2026 a Capri alla presenza di Reggiani, dell’attrice protagonista Celeste Savino e del produttore di Aleo Film Alessandro Leo. Per Reggiani si tratta di un importante ritorno a Capri Hollywood, festival che nel 2023 gli ha conferito il premio “Rising Star Actor of The Year”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

