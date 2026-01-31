Dietro la bolla papale di Clemente X si nasconde un mistero di due secoli fa. Un omicidio avvenuto probabilmente dentro una chiesa è stato scoperto grazie a uno studio sulla bolla restituita all’arcidiocesi. La vicenda emerge ora, portando alla luce un episodio oscuro che si nasconde tra i documenti storici.

Una bolla papale che nasconde anche un ‘giallo’: un omicidio. Avvenuto probabilmente dentro una chiesa. Correva l’anno 1663. Tutto questo emerge con il ritrovamento di una bolla papale firmata da Clemente X, dieci anni dopo il tragico episodio di sangue, dove il Vicario di Cristo scrive al vescovo della città per dirgli che autorizzava a celebrare messa nel luogo dove era avvenuto il fatto di sangue. Questo documento che forse scatenerà la curiosità degli storici cittadini, sale alla ribalta grazie ai carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio culturale dell’Umbria. Perché questo documento è stato ritrovato in vendita al mercato dell’antiquariato di Campello sul Cliturno in provincia di Perugia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un omicidio del ’600 dietro la bolla papale di Clemente X restituita all’arcidiocesi

Approfondimenti su Clemente X

I Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Perugia hanno sequestrato una bolla papale del 1673 trovata in vendita a un mercatino di Campello sul Clitunno.

Pesaro torna a custodire una preziosa bolla papale del 1673.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Clemente X

Argomenti discussi: Un omicidio del ’600 dietro la bolla papale di Clemente X restituita all’arcidiocesi; Ritrovata dai Carabinieri una bolla papale del ’600: era in vendita al mercato dell’antiquariato; Bolla papale del ‘600 in vendita al mercatino a Campello sul Clitunno, sequestrata dai Carabinieri e riportata in archivio; Omicidio Mauro Sbetta: È stato ucciso con ferocia. I soldi hanno scatenato la violenza.

#omicidiomoretti #sassolin Omicidio Alessandro Moretti, “Sassolin”. Daniela Marcone: “Non è una nuova guerra, è sempre la stessa” di Giuseppe de Filippo, Salvatore Clemente Daniele Catalano, Enzo Maizzi. Stato Quotidiano Forum StatoQuotidiano Fo - facebook.com facebook