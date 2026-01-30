Bolla papale del ‘600 in vendita al mercatino a Campello sul Clitunno sequestrata dai Carabinieri e riportata in archivio

I Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Perugia hanno sequestrato una bolla papale del 1673 trovata in vendita a un mercatino di Campello sul Clitunno. Dopo quasi otto anni di indagini, ieri hanno restituito il documento all’archivio diocesano di Pesaro. La bolla, finita tra gli oggetti in vendita, era stata recuperata e messa in sicurezza, chiudendo così un lungo capitolo di controlli e verifiche.

L'operazione ha avuto inizio nel 2018 durante i controlli mensili al mercato dell'antiquariato di Campello sul Clitunno, dove i militari si sono imbattuti nel manoscritto papale messo in vendita su uno stand. Il ritrovamento ha attivato subito le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto e condotte con la collaborazione della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria e delle Marche. Gli accertamenti successivi hanno confermato senza dubbi l'autenticità del documento e il suo elevato valore culturale, protetto dalla legge sul patrimonio.

