Torna a Pesaro una preziosa bolla papale del 1673 | era finita al mercatino dell’antiquariato Grande valore storico e simbolico

Pesaro torna a custodire una preziosa bolla papale del 1673. Dopo essere finita per caso al mercatino dell’antiquariato in Umbria, l’Arcidiocesi ha riacquistato il documento. Si tratta di un pezzo di grande valore storico e simbolico, che ora torna a essere parte della sua collezione. La bolla, risalente a oltre 350 anni fa, era stata trovata tra altri oggetti d’epoca e, grazie all’intervento delle autorità ecclesiastiche, è stata recuperata e restituita alla comunità di Pesaro.

Pesaro, 30 gennaio 2026 – L'Arcidiocesi di Pesaro è tornata in possesso di un antico documento di oltre 350 anni fa, che era incredibilmente finito su una bancarella di una fiera dell'antiquariato in Umbria. Si tratta di una bolla di Papa Clemente X, restituita all'Arcidiocesi pesarese dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Perugia. Il documento era stato individuato nel 2018 durante controlli al mercato mensile dell'antiquariato di Campello sul Clitunno (Perugia), dove era stato posto in vendita in uno degli stand espositivi.

