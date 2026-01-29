Zoom Torino riapre con tante novità tra cui la nuova area Australia e annuncia l’arrivo di una star della divulgazione zoologica

Zoom Torino riapre i battenti con tante novità. Tra le principali, l’apertura della nuova area dedicata all’Australia e l’annuncio di un ospite speciale, una star della divulgazione zoologica. Il parco, gestito da Openatures, chiude un anno da record e si prepara a ripartire il 14 febbraio 2026 con entusiasmo, puntando su nuove attrazioni e incontri che attirano visitatori da tutta Italia.

Openature, il gruppo alla guida del bioparco Zoom Torino e del parco Natura Viva di Bussolengo (Veneto), archivia un 2025 da record e riparte il 14 febbraio 2026 in entrambe le regioni. Con oltre 1,2 milioni di visitatori e un fatturato complessivo di 36,4 milioni di euro, il gruppo annuncia una.

