Un angelo con il volto di Meloni | scoppia il caso a Roma

A Roma, la notizia di un dipinto con il volto di Giorgia Meloni ha scatenato il gossip. La premier ha commentato su Facebook, negando di somigliare a un angelo, anche se il dibattito continua a infiammare i social e i media locali.

«No, decisamente non somiglio a un angelo». Così Giorgia Meloni con una emoticon sorridente commenta su Facebook la notizia di stampa secondo la quale il volto di un cherubino dipinto in un affresco della Basilica di San Lorenzo in Lucina assomiglierebbe al viso della premier. Meloni ha postato anche la foto del 'particolare' dell'affresco che ritrarrebbe il suo viso, pubblicata on line. «Non conoscevamo la vicenda e stiamo cercando di indagare. Non eravamo a conoscenza di quanto successo», hanno fatto trapelare fonti del Vicariato. Il volto di Giorgia Meloni, sull'angelo nell'affresco della Cappella del Crocifisso di San Lorenzo in Lucina? «Bruno Valentinetti, autore del restauro dell'affresco, mi assicura che non fosse nelle sue intenzioni mettercelo, né nell'opera originale nel 2000, né nel restauro.

