Un angelo con il volto di Giorgia Meloni La segnalazione nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma

A Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, qualcuno ha segnalato un’intonazione insolita. Durante i lavori di restauro, tra le statue e le decorazioni, è spuntato un angelo con il volto che somiglia a quello della premier Giorgia Meloni. La scoperta ha suscitato curiosità tra i passanti e i fedeli, che si sono fermati a guardare l’effigie. Nessuno sa ancora se sia stato un errore o un’interpretazione casuale, ma di certo ha attirato l’attenzione di tutti.

Un angelo con il volto della premier Giorgia Meloni. Accade a Roma, precisamente nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, dove di recente sono stati effettuati alcuni lavori di manutenzione e restauro. Qualcuno, forse un visitatore, ha notato che una delle due figure angeliche effigiate sulla parete ai lati del busto marmoreo di Umberto II di Savoia avrebbe i lineamenti del viso sorprendentemente somiglianti a quelli della presidente del Consiglio. A riportare la segnalazione è il quotidiano La Repubblica. Secondo quanto ricostruito, prima del restauro, il monumento funebre di Umberto II era affiancato da due due angeli, entrambi con i tratti di un cherubino generico.

