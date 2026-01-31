E nella basilica di San Lorenzo in Lucina compare l’angelo con il volto di Giorgia Meloni

Nella basilica di San Lorenzo in Lucina sono spuntati due angeli sopra il busto in marmo di Umberto II di Savoia. Uno di loro ha il volto di Giorgia Meloni. Non si sa se sia un segno divino o una semplice coincidenza, ma la scena ha attirato l’attenzione di molti passanti. La chiesa si riempie di domande mentre i fedeli osservano quella stranezza che sembra uscire da un quadro.

Non si capisce se sia un miracolo o piaggeria. Ma sopra il busto in marmo di Umberto II di Savoia nella basilica di San Lorenzo in Lucina ci sono due angeli. E uno, dice Repubblica, ha un volto noto. Quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Mentre prima c’era un semplice cherubino. Meloni è ritratta «alata, che regge un cartiglio con disegnato lo Stivale. Di fronte a un altro angelo che porge la corona al sovrano in disgrazia». Il tutto sarebbe frutto di un restyling. Che però non è stato eseguito da restauratori professionali. La rivendicazione. A farlo sarebbe stato Bruno Valentinetti e avrebbe agito nel 2025.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su San Lorenzo in Lucina

A Roma, i desideri per il Natale si mescolano a tradizione e speranze per il futuro.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su San Lorenzo in Lucina

Argomenti discussi: Sacri Tridui nella Basilica di Lonato; Il Papa: divisioni nella Chiesa rendono opaco il volto di Dio, una sola voce per la fede; Bucatini alla Vaticana. Un bistrot sul tetto di San Pietro, i lavori sono a buon punto; Simposio Chiese cristiane: luci e preghiera ecumenica nella Basilica di San Nicola per la pace nel mondo.

Perché la scoperta della basilica di Vitruvio nelle Marche è importanteIl trattato di Vitruvio è l’unico documento sull’architettura tramandato integro dall’antichità ed è, per questo motivo, la principale fonte sui metodi di progettazione e costruzione dell’epoca romana ... ilpost.it

Ritrovata a Fano la Basilica di Vitruvio dopo oltre cinque secoli di ricercheGli scavi nella città marchigiana hanno riportato alla luce la basilica ideata e costruita in età augustea dall'architetto Vitruvio sui canoni del suo stesso e fondamentale trattato: il De Architectur ... nationalgeographic.it

#storiediRoma Riposto questo video per chi qualche mese fa non era iscritto o per chi non l'avesse ancora visto: l' antica chiesa di SAN LORENZO IN PISCIBUS #rome #romeitaly #chiesediroma #borgo #rioneborgo #SanLorenzo #inpiscibus #curiosita #vati - facebook.com facebook

San Francesco di Colantonio rientra dopo il restauro. Il polittico di San Lorenzo Maggiore riunito. Il rientro dopo il restauro del San Francesco di Colantonio apre le iniziative dedicate agli 800 anni dalla morte del Santo Patrono x.com