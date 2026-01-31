Angelo col volto di Giorgia Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma la denuncia sul restauro

Nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, qualcuno ha fatto comparire il volto di Giorgia Meloni su un monumento. La scoperta ha sorpreso i fedeli e le persone che frequentano il luogo. Al momento non è chiaro chi abbia fatto il restauro o quale sia il motivo dietro questa scelta. La questione sta facendo discutere tra i residenti e le autorità religiose.

A seguito di un restauro, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, nel centro di Roma, sarebbe apparso un angelo con un volto molto somigliante a quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il restauro sarebbe stato eseguito da un volontario della parrocchia che in passato è stato candidato a Roma con un partito di estrema destra. L'angelo con il volto di Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina I sospetti sul restauratore volontario L'importanza di San Lorenzo in Lucina L’angelo con il volto di Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina Un recente restauro all’interno della basilica di San Lorenzo in Lucina avrebbe trasformato il volto di uno degli angeli che affiancano il busto in marmo di Umberto II di Savoia in quello di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Angelo col volto di Giorgia Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, la denuncia sul restauro Approfondimenti su Giorgia Meloni E nella basilica di San Lorenzo in Lucina compare l’angelo con il volto di Giorgia Meloni Nella basilica di San Lorenzo in Lucina sono spuntati due angeli sopra il busto in marmo di Umberto II di Savoia. A San Lorenzo in Lucina spunta un angelo con la faccia di Giorgia Meloni: chi lo ha fatto? A Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, è spuntato un angelo con il volto di Giorgia Meloni. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Giorgia Meloni Argomenti discussi: Un angelo ora ha il viso di Giorgia Meloni: la segnalazione dopo il restauro nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma; Meloni faccia d’angelo, dal restauro della basilica spunta il suo ritratto; Angelo col volto della Meloni a Roma: il caso del restauro; E nella basilica di San Lorenzo in Lucina compare l’angelo con il volto di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni. "È un paradosso polemizzare sull'Ice e poi chiedere a Trump di difendere l'Ue" x.com Il 2025 si è chiuso con una crescita dello 0,7 % . Già acquisiti tre decimali sul 2026. In un anno 62mila lavoratori in più. La premier Giorgia Meloni: "Direzione giusta" - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.