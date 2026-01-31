Un agente della Polizia Municipale in supporto della Procura per i ' Codici Rossi'

Ieri mattina a Pisa è stato firmato un nuovo accordo tra la Procura e il Comune. Grazie a questo protocollo, un agente della Polizia Municipale sarà messo a disposizione degli uffici giudiziari per rafforzare i controlli sui 'Codici Rossi'. La collaborazione tra le due istituzioni si fa più stretta, con il personale municipale che supporterà direttamente le indagini.

