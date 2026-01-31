Un agente della Polizia Municipale in supporto della Procura per i ' Codici Rossi'

Ieri mattina a Pisa è stato firmato un nuovo accordo tra la Procura e il Comune. Grazie a questo protocollo, un agente della Polizia Municipale sarà messo a disposizione degli uffici giudiziari per rafforzare i controlli sui 'Codici Rossi'. La collaborazione tra le due istituzioni si fa più stretta, con il personale municipale che supporterà direttamente le indagini.

E' stato firmato ieri mattina, 30 gennaio, il Protocollo d'Intesa tra la Procura della Repubblica e il Comune di Pisa, che rinnova e rafforza la collaborazione istituzionale attraverso il distacco di personale del Comando di Polizia Municipale presso gli uffici giudiziari. L'accordo, sottoscritto.

