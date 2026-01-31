Ultim’ora due morti per un incidente poco prima delle 21 | la tragedia in provincia di Napoli

Poco prima delle 21, un incidente grave ha fatto due vittime lungo l’autostrada A16 tra Napoli e Canosa. Un’auto si è scontrata violentemente con un’altra, causando la morte di due persone sul colpo. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare i feriti. La polizia sta lavorando per chiarire le cause dello schianto e regolare il traffico, che è stato subito rallentato. La zona rimane sotto stretto controllo delle forze dell’ordine mentre si attendono ulteriori aggiornamenti

Un drammatico schianto ha spezzato la tranquillità della serata poco prima delle 21, lungo l’autostrada A16 Napoli–Canosa. L’incidente si è verificato in direzione Napoli, nel tratto che precede lo svincolo dell’A30, all’interno del territorio comunale di Nola. Il bilancio è tragico: nello scontro tra due automobili hanno perso la vita due persone, di 60 e 65 anni. Le prime ricostruzioni parlano di una coppia di coniugi, rimasta coinvolta in un impatto di estrema violenza che non ha lasciato scampo. Immediato l’intervento della Polizia Stradale di Avellino, giunta sul posto per i rilievi e la gestione dell’emergenza.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Napoli Canosa

Nella notte di sabato 17 dicembre si sono verificati due incidenti stradali nelle strade cittadine, provocando una vittima di 21 anni e due persone ferite.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il video dell'incidente mortale al circo di Sant'Anastasia

Ultime notizie su Napoli Canosa

Argomenti discussi: Auto contro un camion, morti due medici e una paziente; Due ventenni perdono la vita nell'impatto contro un camion; Incidente sulla Palermo-Agrigento, scontro camion-automedica: tre morti; Scontro sulla strada Sanità tra Savigliano e Vottignasco: due morti e tre feriti.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, incendio a Crans Montana: 40 morti, 6 italiani dispersiLe ultime notizie le apriamo con quanto accaduto nella giornata di ieri in Svizzera, a Crans Montana, dopo 40 persone sono morte Le ultime notizie le apriamo sul Capodanno tragico vissuto in Svizzera, ... ilsussidiario.net

Ultim'ora - Ci sono morti - facebook.com facebook

ULTIM’ORA Maltempo in Grecia, due morti e forti disagi La Grecia è stata colpita da una forte ondata di maltempo, con piogge intense e venti violenti che hanno interessato gran parte del Paese. x.com