In trasferta dalla provincia di Napoli alla Toscana per la truffa del finto incidente | arrestati in due

Truffatori in trasferta da Napoli in Toscana per mettere a segno un raggiro ai danni di un'anziana con la tecnica del "finto incidente". I due malviventi sono riusciti a farsi consegnare contanti e gioielli per un valore complessivo di circa 15.500 euro. Ma la loro fuga è durata poco. Entrambi sono stati arrestati in flagranza.

