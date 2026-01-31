Ucraina pesante blackout in gran parte del paese | Guasto tecnico

Un blackout colossale ha colpito gran parte dell’Ucraina. La causa sembra un guasto tecnico nel sistema elettrico, che ha lasciato senza corrente migliaia di cittadini. La giornata di blackout si inserisce in un quadro di tensioni e disagi causati dagli attacchi russi delle ultime settimane, anche se ora le infrastrutture sembrano temporaneamente ferme. La situazione resta critica, mentre le autorità cercano di ripristinare l’energia e capire cosa abbia scatenato il guasto.

Un vasto blackout dovuto a un guasto nel sistema elettrico sta lasciando senza corrente elettrica in una vasta area dell’ Ucraina, dopo i disagi patiti dalla popolazione per via degli attacchi russi delle ultime settimane, ora messi in pausa fino a domani in seguito a un contatto fra Donald Trump e Vladimir Putin, contro le infrastrutture energetiche del Paese. Il ministro dell’Energia, Denys Shmyhal, ha confermato su Telegram che “si è verificata un’interruzione tecnologica con la chiusura simultanea della linea a 400 kV tra i sistemi elettrici di Romania e Moldavia e della linea a 750 kV tra la parte occidentale e centrale del Paese”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, pesante blackout in gran parte del paese: “Guasto tecnico” Approfondimenti su Ucraina Blackout Espulsione Allegri, c’era grande attesa per la decisione del Giudice Sportivo: una sanzione pesante per il tecnico del Milan Blackout in Repubblica Dominicana: il Paese è rimasto al buio per ore Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Ucraina Blackout Argomenti discussi: Il destino del Donbass resta lo scoglio del primo trilaterale Usa-Russia-Ucraina. Blackout di massa e carenza d'acqua in UcrainaL'incidente fa seguito alla campagna della Russia, durata mesi, che ha preso di mira le infrastrutture critiche dell'Ucraina, infliggendo gravi danni al sistema energetico ... it.euronews.com Ucraina: guasto tecnico provoca blackout. Nuove conquiste di Mosca nel Donetsk e ZaporizhzhiaProblemi tecnici hanno lasciato al buio vaste aree del Paese. Nel frattempo i russi avanzano e le forze ucraine colpiscono obiettivi in territorio nemico ... ilsole24ore.com Questa settimana le temperature in Ucraina sono scese a -17°C. Con questo freddo, le dita diventano insensibili, il respiro si fa pesante. I piedi, anche con le calze, sembrano pietre. Il gelo ti entra nelle ossa e ogni movimento diventa uno sforzo. La notte diven - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.