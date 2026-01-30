Il Cremlino ha ufficialmente ridimensionato la proposta di tregua in Ucraina avanzata dagli Stati Uniti. Trump aveva parlato di un accordo di una settimana per fermare gli attacchi russi, ma il governo russo ha fatto sapere che la questione non è così semplice. Nel frattempo, l’ex presidente americano ha detto che, nonostante le divergenze, si sta avvicinando un accordo tra le parti. La situazione rimane tesa e ancora tutta da definire.

Trump aveva parlato di una tregua di una settimana negli attacchi russi sull’Ucraina concordata con Vladimir Putin, è stato ridimensionato dal Cremlino. Il presidente Usa, ha precisato il portavoce Dmitry Peskov, ha chiesto una sospensione degli attacchi sulla sola Kiev, che durerà fino a domenica, quando ad Abu Dhabi è prevista la ripresa dei negoziati di pace. Ma Trump è tornato a dirsi fiducioso. Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “si odiano, e questo rende le cose molto difficili, ma penso che ci stiamo avvicinando molto a raggiungere un accordo”, ha assicurato il tycoon. Trump aveva detto giovedì che Putin era stato “molto carino” nell’accogliere la sua richiesta di sospendere “per una settimana” gli attacchi, in considerazione di un’ondata di gelo prevista nei prossimi giorni sull’ Ucraina, con temperature fino a 30 gradi sotto zero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Cremlino ridimensiona la tregua in Ucraina chiesta dagli Usa. Trump: “Putin e Zelensky si odiano, ma ci avviciniamo a un accordo”

Approfondimenti su Putin Zelensky

Il Cremlino ha subito fatto sapere che la tregua richiesta dagli Stati Uniti non è più in discussione.

Nelle ultime ore si sono susseguite importanti novità sul conflitto in Ucraina.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Guerra in Ucraina, Trump: “Preferirei non mediare tra Putin e Zelensky”

Ultime notizie su Putin Zelensky

Argomenti discussi: Putin ridimensiona la tregua: Solo su Kiev e fino a domenica; Ucraina, è appena accaduto: la notizia da Mosca che cambia tutto.

Guerra in Ucraina Putin ridimensiona la tregua: «Solo su Kiev e fino a domenica»La montagna sembra aver partorito il classico topolino, e in una gran confusione. L'annuncio di Donald Trump, che aveva parlato di una tregua di una settimana negli attacchi russi sull'Ucraina concord ... bluewin.ch

Il Cremlino: 'No alla tregua di Natale e sui negoziati non promette bene la partecipazione degli europei'La partecipazione degli europei ai negoziati sull'Ucrina non promette bene in termini di risultati che possano essere accettati da Mosca. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato ... ansa.it

Commercio Italia-Venezuela cresce fino al 2024, ma si ridimensiona nel 2025 con la crisi venezuelana - facebook.com facebook