Ucraina il Cremlino smentisce la telefonata Trump-Putin e rilancia la lezione di storia di Salvini | Ascoltate lui

Il Cremlino smentisce la telefonata tra Trump e Putin, mentre Salvini rilancia la sua interpretazione storica. Nel contesto del conflitto ucraino, si delineano nuove iniziative di monitoraggio e garanzie di assistenza internazionale, con forze multinazionali e impegni militari degli occidentali per la difesa dell’Ucraina.

Un meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco sotto l’occhio degli Usa, una forza multinazionale formata da contingenti europei anche dentro i confini dell’Ucraina, garanzie vincolanti di assistenza – anche militare – dei Paesi occidentali in caso di futuri attacchi russi. Sono le garanzie di sicurezza che europei e americani sono finalmente riusciti a sigillare per Kiev dopo mesi di negoziati (e divisioni). «Abbiamo trovato la quadra sul 90% delle questioni, ha esultato ieri la Casa Bianca, mentre Donald Trump sottolineava come «non siamo mai stati così vicini» al cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. Open.online

Ucraina, Erdogan: Putin vuole fine della guerra ma Cremlino smentisce

