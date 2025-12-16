Ucraina il Cremlino smentisce la telefonata Trump-Putin e rilancia la lezione di storia di Salvini | Ascoltate lui
Il Cremlino smentisce la telefonata tra Trump e Putin, mentre Salvini rilancia la sua interpretazione storica. Nel contesto del conflitto ucraino, si delineano nuove iniziative di monitoraggio e garanzie di assistenza internazionale, con forze multinazionali e impegni militari degli occidentali per la difesa dell’Ucraina.
Un meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco sotto l’occhio degli Usa, una forza multinazionale formata da contingenti europei anche dentro i confini dell’Ucraina, garanzie vincolanti di assistenza – anche militare – dei Paesi occidentali in caso di futuri attacchi russi. Sono le garanzie di sicurezza che europei e americani sono finalmente riusciti a sigillare per Kiev dopo mesi di negoziati (e divisioni). «Abbiamo trovato la quadra sul 90% delle questioni, ha esultato ieri la Casa Bianca, mentre Donald Trump sottolineava come «non siamo mai stati così vicini» al cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. Open.online
Ucraina, Erdogan: Putin vuole fine della guerra ma Cremlino smentisce
Ucraina, la Russia: no alla tregua di Natale. Nessuna telefonata Putin-Trump - Il Cremlino ha respinto proposta avanzata dal cancelliere tedesco Friedrich Merz e sostenuta dal leader ucraino Volodymir Zelensky ... msn.com
Dalla Russia filtra ottimismo: “Accordo vicino”. Ma nessuna concessione sui territori occupati né sulle truppe Nato in Ucraina - Anche la Russia si mostra fiduciosa sulla possibilità di raggiungere un’intesa con Usa ed Europa per porre fine alla guerra scatenata ormai quasi quattro anni fa da Mosca in Ucraina. tpi.it
UCRAINA | Kiev: Witkoff continua a chiederci di abbandonare il Donbass. Il Cremlino: "Putin vuole un accordo, non tregue temporanee". Wsj, gli Usa non disposti a compromessi sul piano di pace #ANSA - facebook.com facebook
