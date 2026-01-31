Tutto bene in maggioranza secondo Rizzetto

La questione del prossimo presidente della Regione non si è ancora sbloccata. Rizzetto commenta che, nonostante alcune tensioni, tutto sembra sotto controllo all’interno della maggioranza. Però lui stesso ammette che il tema resta ancora lontano dall’essere risolto e che, per ora, non ci sono certezze su chi prenderà il posto di chi governerà in futuro.

“Quasi un'ossessione”, ma comunque un tema “ancora lontano”, quello di chi sarà il prossimo presidente della Regione. Lo scrive Walter Rizzetto, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia: l'occasione è la riunione di ieri, 30 gennaio, tra le segreterie di maggioranza della regione. “Ritengo fuori da ogni dubbio – continua – che si debba andare avanti con l’azione complessiva di governo del Friuli Venezia Giulia, portata avanti da un presidente e da una giunta capace che ascoltano quotidianamente i territori”. Nessuna menzione, per farla breve, agli screzi nel centrodestra tanto pubblicizzati dall'opposizione.🔗 Leggi su Triesteprima.it Approfondimenti su Rizzetto Maggioranza Manovra, Giorgetti: Soddisfatto, tutto è bene ciò che finisce bene Manovra: Gasparri-Perego, 'bene incontro Governo-maggioranza su sicurezza' Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Rizzetto Maggioranza Argomenti discussi: Tutto bene in maggioranza, secondo Rizzetto; Giornate medievali: il capogruppo Psd Crescentini stempera le frizioni con Pedini Amati; Provincia, Daniele Canella: Interporto cresce, un bene per tutto il territorio; Violenza sessuale: il ddl Bongiorno passa a maggioranza in commissione Giustizia. Tutto bene in maggioranza, secondo RizzettoIn una nota di ieri, 30 gennaio, ha sostenuto che il tema del prossimo governatore della Regione sia quasi un'ossessione, ma ancora lontano. Nessuna menzione agli screzi nel centrodestra tanto pub ... triesteprima.it Fratelli d’Italia Capannori: Maggioranza dice no a tutto, ma approva mozioni sul linguaggio di genereIl gruppo di opposizione dopo la bocciatura dell'ennesima iniziativa: Le priorità della sinistra non sono per il bene della città ... luccaindiretta.it Tanti auguri per domani. Andrà tutto bene #fblifestyle - facebook.com facebook Maestro tutto bene #MasterChefIt x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.