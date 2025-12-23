Manovra Giorgetti | Soddisfatto tutto è bene ciò che finisce bene

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2025 "Sono soddisfatto, tutto è bene ciò che finisce bene. A Salvini porterò un po' di carbone sotto l'albero, in linea con la transizione green.", così Giorgetti ai cronisti fuori dall'Aula Senato durante il voto di fiducia sulla manovra. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

manovra giorgetti soddisfatto tutto 232 bene ci242 che finisce bene

© Iltempo.it - Manovra, Giorgetti: Soddisfatto, tutto è bene ciò che finisce bene

Leggi anche: Manovra, Giorgetti: riforma previdenza complementare storica. “Farà bene ai giovani e la rivendico”

Leggi anche: Manovra, Calenda: "Bene approccio prudente di Giorgetti, serve uscire da procedura infrazione" – Il video

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La manovra approda in Aula al Senato. Giorgetti: 'Soddisfatto, percorso tortuoso ma arrivati in vetta'; Manovra: sono soddisfatto del risultato finale, le dichiarazioni del ministro Giancarlo Giorgetti; Giorgetti promuove la manovra: Soddisfatto, percorso tortuoso ma arrivati in vetta; Manovra, Giorgetti: “Soddisfatto, percorso tortuoso ma è importante l’obiettivo”.

Manovra, Giorgetti: Soddisfatto, tutto è bene ciò che finisce bene - A Salvini porterò un po' di carbone sotto l'albero, in linea con la transizione green... video.corriere.it

manovra giorgetti soddisfatto tuttoManovra 2026, via libera dal Senato. Giorgetti: “Tutto è bene quello che finisce bene” - Il ministro dell’Economia: “È una buona legge di bilancio da 22 miliardi che conferma una traiettoria positiva per il Paese e per gli italiani” ... msn.com

manovra giorgetti soddisfatto tuttoGiorgetti scherza coi cronisti: Salvini? Carbone sotto l'albero, in linea con transizione green - A Salvini porterò un po' di carbone sotto l'albero, in linea con la transizione green... ilgiornale.it

Manovra, Giorgetti: Soddisfatto, tutto è bene ciò che finisce bene

Video Manovra, Giorgetti: Soddisfatto, tutto è bene ciò che finisce bene

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.