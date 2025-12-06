Manovra | Gasparri-Perego ' bene incontro Governo-maggioranza su sicurezza'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - “È davvero opportuna l'iniziativa che Palazzo Chigi ha assunto in un incontro tra il presidente del Consiglio insieme ad altre autorità di governo ed i rappresentanti del comparto sicurezza-difesa che si terrà nei prossimi giorni. Per Forza Italia le risorse per la sicurezza sono una priorità anche nell'ambito della legge di Stabilità". Lo affermano il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, e nota congiunta il Presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, e il responsabile del dipartimento Difesa del partito, Matteo Perego di Cremnago. "I problemi da affrontare -aggiungono- sono innumerevoli. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra: Gasparri-Perego, 'bene incontro Governo-maggioranza su sicurezza'

Altre letture consigliate

“Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha perfettamente ragione quando afferma che, di fronte a eventuali modifiche della manovra, è necessario aprire un nuovo confronto con le parti sociali. Una manovra economica non può essere ritoc - facebook.com Vai su Facebook

Manovra: Gasparri-Perego, 'bene incontro Governo-maggioranza su sicurezza' - “È davvero opportuna l'iniziativa che Palazzo Chigi ha assunto in un incontro tra il presidente del Consiglio insieme ad ... Secondo iltempo.it

Manovra: Gasparri, 'per incentivare affitti lunghi servono leva fiscale e tutela proprietari' - "Il diritto alla casa è uno dei temi centrali nella vita democratica e sociale del Paese, declinato sotto vari aspetti. Segnala iltempo.it

Manovra, Gasparri (Forza Italia): "Modifiche significative sul tema dei dividendi delle holding" - Lo afferma ad Affaritaliani il capogruppo al Senato di Forza Italia Maurizio Gasparri, all'indomani del vertice di ... Secondo affaritaliani.it

Gasparri (FI): “Nessuna lite con Lotito. L'iter della manovra è articolato” - Ha il suo modo di esprimersi, come io ho il mio, ma queste sono tutte falsità. Riporta ilfoglio.it