sanremo 2026 serata cover tutti i duetti la lista annunciata da carlo conti

Questa mattina, Carlo Conti ha annunciato al TG1 delle 13.30 la lista ufficiale dei duetti e delle canzoni della serata cover di Sanremo 2026. La diretta ha rivelato i nomi dei cantanti e le esibizioni che si terranno durante la serata, con molti artisti pronti a salire sul palco. La manifestazione si avvicina e i fan già aspettano con ansia di scoprire cosa presenteranno i loro beniamini.

Carlo Conti annuncerà al TG1 delle 13.30 la lista dei duetti e delle canzoni che saranno eseguite durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, prevista per venerdì 27 febbraio. Come l'anno scorso, i voti ricevuti durante questa serata saranno ininfluenti per la proclamazione del vincitore della kermesse, mentre, sarà annunciato un vincitore di serata tramite un sistema di voto che terrà conto del parere del pubblico da casa, della giuria delle radio e di quella della sala stampa, tv e web.

La serata cover di Sanremo 2026 si avvicina e già crea tensioni tra gli artisti.

Questa sera al Teatro Ariston si svolge la serata cover del Festival di Sanremo.

Sanremo 2026: Le emozioni dei cantanti dopo l’annuncio di Carlo Conti

