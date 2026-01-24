Santanchè | Anno record per le visite all’Italia Meno tasse per chi fa turismo

Il ministro Daniela Santanchè ha annunciato un anno record per le visite in Italia, sottolineando l'importanza di distribuire i flussi turistici anche nei territori meno noti. Durante il terzo Forum internazionale del turismo, si è discusso di strategie per favorire un undertourism sostenibile, con l'obiettivo di valorizzare le aree meno conosciute e ridurre le tasse per chi sceglie di visitare il nostro Paese.

Il ministro Daniela Santanchè: importante distribuire i flussi anche nei centri più piccoli. Il tema dell’undertourism e della valorizzazione dei territori meno noti è il fil rouge del terzo Forum internazionale del turismo. L’evento, che ha aperto i battenti ieri al Palazzo del Ghiaccio a Milano, si concluderà oggi con la firma del Patto di Amalfi tra il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il ministro del Turismo, Daniela Santanchè e i sindaci firmatari della carta. 🔗 Leggi su Laverita.info

Meno tasse e presenze distribuite Il piano di Santanchè per il turismoIl ministro Daniela Santanchè ha presentato il piano per il turismo in Italia, con l'obiettivo di ridurre le tasse e distribuire meglio le presenze sul territorio.

Turismo, Santanchè: "Record di presenze in Italia, superata la Francia"L’Italia si conferma come meta privilegiata nel panorama turistico internazionale.

Santanchè, 'si conclude un altro anno record per il turismo italiano'Si conclude un altro anno record per il turismo italiano, non solo per l'aumento delle presenze, che - stando alle stime del nostro ufficio statistica - superano i 479 milioni (+3% rispetto al 2024), ... ansa.it

MITUR * TURISMO: SANTANCHÈ, «NEL 2025 I PICCOLI COMUNI TRAINANO LA CRESCITA, CON +6,85% DI PRESENZE E +7,86% DI ARRIVI»L’intervento del MiTur genera un valore superiore a 98 milioni di euro. Le destinazioni minori contribuiscono al 20% delle presenze. I dati sugli arrivi ... agenziagiornalisticaopinione.it

Calendario scolastico, Santanchè propone la revisione: vacanze distribuite durante l’anno per favorire il turismo. La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha annunciato l’intenzione di avviare un confronto per rivedere il calendario scolastico italiano. L’inter - facebook.com facebook

La ministra Santanchè propone di cambiare il calendario scolastico con delle vacanze distribuite tutto l’anno per favorire il turismo domestico. Con i redditi attuali sarà un turismo letteralmente domestico, cioè in casa. x.com