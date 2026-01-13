Record per le biblioteche veneziane | nel 2025 oltre 500mila visite | VIDEO

Nel 2025, le biblioteche veneziane hanno raggiunto un traguardo importante, con oltre 500.000 visite. Un risultato che testimonia il ruolo crescente delle strutture come spazi di cultura, studio e incontro per cittadini, studenti e visitatori. La rete delle biblioteche si conferma così un centro strategico nella vita sociale ed educativa della città, rafforzando la sua funzione di punto di riferimento culturale per Venezia.

