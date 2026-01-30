Antonella malata di tumore al seno sospende la terapia e diventa mamma a 40 anni al Pascale di Napoli

Antonella, una donna di 40 anni affetta da tumore al seno, ha deciso di sospendere la terapia per poter diventare mamma. Dopo aver affrontato la malattia, ha partorito al Pascale di Napoli un bambino che definisce il suo miracolo più grande. La storia di Antonella dimostra come la speranza possa spingere a scelte difficili, anche in situazioni complicate come questa.

Una recente innovazione terapeutica al Pascale offre nuove speranze per le pazienti con tumore al seno metastatico.

Oltre il tumore al seno, la storia di Antonella Bonomo.

