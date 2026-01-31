Tua mette su strada undici nuovi autobus a metano | Più ecologici e comodi per i passeggeri

Tua ha messo su strada undici nuovi autobus a metano nell’area di Chieti. I mezzi sono più ecologici e offrono maggiore comfort ai passeggeri. L’azienda investe sulla mobilità sostenibile, puntando a ridurre le emissioni e migliorare il servizio pubblico. I nuovi autobus sono già in circolazione e si aggiungono a quelli già in servizio, portando novità alla rete di trasporto locale.

Undici nuovi autobus alimentati a metano e dotati di tecnologie all’avanguardia sono entrati in servizio nell’area di Chieti. L’iniziativa, presentata questa mattina da Mario Colantonio – in rappresentanza del consiglio di amministrazione di Tua – e dal direttore dell’esercizio gomma Raffaele.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Tua Autobus Entrati in servizio 40 nuovi autobus Tua a metano: 10 quelli che viaggiano nel Pescarese Sono entrati in servizio 40 nuovi autobus Tua alimentati a metano, tra cui 10 nel Pescarese. Ecco i nuovi bus: "Più comodi per gli studenti" Autolinee Toscane ha presentato a Cascina tre nuovi bus dedicati ai servizi extraurbani nelle aree di Valdarno, Valdicecina e Pisana. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Tua Autobus Argomenti discussi: Questi 7 strumenti di Google Maps e Gemini rendono i miei viaggi senza sforzo; Il Barcellona mette in vendita il talento portoghese Francisco Trincao; Hai prof di sinistra?. Bufera a scuola dopo il manifesto, il sindaco Basso: Non si possono censurare gli studenti. Pd: Lista di...; Skivi mette in guardia dai link diretti su TikTok: parlerò delle denunce, di Ledrin e di Babastars. Tua mette su strada undici nuovi autobus a metano: Più ecologici e comodi per i passeggeriI mezzi sono stati realizzati in due versioni: i suburbani per le tratte Chieti-Pescara e Chieti-Francavilla al Mare, e gli interurbani che coprono le destinazioni verso Casalincontrada, Roccamontepia ... chietitoday.it Primo bilancio Tua su Strada parco, fino a 4800 utenti al giornoPartenza oltre ogni aspettativa per il nuovo servizio di autobus elettrici sulla Strada Parco, attivato il 28 aprile sul tracciato dell'ex ferrovia tra Pescara e Montesilvano. Nella prima settimana, ... ansa.it C’è qualcuno che mette a dura prova la tua pazienza Vuoi la tua piccola vendetta Questa è l’occasione giusta! Scrivi a [email protected] - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.