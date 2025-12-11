Casa Bianca | Trump è frustrato vuole azioni e non più chiacchiere

La Casa Bianca ha reso noto che Donald Trump è frustrato e desidera passare dalle parole ai fatti. La portavoce Karoline Leavitt ha sottolineato la sua volontà di azioni concrete, in particolare riguardo alla situazione diplomatica tra Ucraina e Russia, evidenziando un cambiamento di atteggiamento rispetto alle precedenti posizioni.

l presidente degli Stati Uniti non vuole più chiacchiere, vuole azione concreta. Lo ha spiegato chiaramente la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, commentando la situazione degli incontri diplomatici relativi all’ Ucraina e alla Russia. «Se c’è una chance reale di firmare un accordo di pace, se pensiamo che quegli incontri abbiano un senso, manderemo un rappresentante», ha detto Leavitt, sottolineando la frustrazione del presidente per le riunioni che sembrano fatte solo per il gusto di farle. «Il presidente è stufo degli incontri solo per il gusto di fare gli incontri. Non vuole più parlare, vuole agire », ha aggiunto Leavitt, ribadendo la linea della Casa Bianca secondo cui il tempo della diplomazia fine a se stessa è ormai terminato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Casa Bianca: “Trump è frustrato, vuole azioni e non più chiacchiere”

