Washington spari vicino alla Casa Bianca | colpiti due della Guardia Nazionale Fermato un sospettato Trump | Un animale pagherà
Tre feriti gravi e diverse persone coinvolte nella sparatoria: l'area intorno alla residenza presidenziale è stata posta in lockdown. Il presidente Trump, dalla in Florida, ha scritto su Truth: «L'animale che ha sparato è gravemente ferito e pagherà un prezzo altissimo». Sospesi i voli in partenza da Washington. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Corriere della Sera. . ULTIM'ORA - Due membri della Guardia Nazionale sono stati colpiti a Washington mercoledì, ha dichiarato il Segretario per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti, Kristi Noem, in un post su X, ma non ha fornito ulteriori informazioni. Lo rip - facebook.com Vai su Facebook
Spari vicino alla Casa Bianca. Feriti due agenti della Guardia Nazionale e l'attentatore - Due membri della Guardia Nazionale sono stati attinti da colpi d'arma da fuoco vicino alla Casa Bianca a Washington, tra cui almeno un membro della Guardia Nazionale degli Stati Uniti, secondo u ... Riporta msn.com
Washington, spari vicino alla Casa Bianca: colpiti due della Guardia Nazionale, uno è grave. Fermato un sospettato. Trump: "Un animale, pagherà" - Diverse persone sono rimaste colpite in una sparatoria ad un isolato dalla Casa Bianca. Da gazzettadiparma.it
Washington, spari vicino alla Casa Bianca. Un arresto - Un sospettato è stato fermato dalle forze dell'ordine in relazione alla sparatoria avvenuta a Washington nelle vicinanze della Casa Bianca, riferisce la Cnn. Come scrive tg.la7.it