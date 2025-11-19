Wicked il record al botteghino potrebbe essere superato questo fine settimana
anticipazioni e aspettative su “Wicked: For Good”. Il film Wicked: For Good si prepara a debuttare nei cinema, portando sul grande schermo il secondo atto dell’iconico musical teatrale. Con una data di uscita fissata al 21 novembre, l’interesse cresce, soprattutto considerando le proiezioni di incasso e le possibili ricadute sul mercato cinematografico del 2025. In questo contesto, si analizzano le aspettative di incasso, i protagonisti coinvolti e l’impatto potenziale di questa produzione. analisi delle proiezioni al box office di “Wicked: For Good”. previsioni di debutto e possibili record di incasso. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
