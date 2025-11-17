Usa Trump insiste su sanzioni contro Russia | Repubblicani verso ddl contro Paesi in affari con Mosca Iran? Potrebbe essere punita - VIDEO

Il Presidente degli Usa ha risposto alla domanda di una giornalista sulla possibilità che il Congresso stesse valutando misure per "mettere pressione alla Russia e a Putin". Ancora una volta, il fronte diplomatico per un cessate il fuoco sul fronte russo-ucraino è messo in disparte, prediligendo le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, Trump insiste su sanzioni contro Russia: "Repubblicani verso ddl contro Paesi in affari con Mosca, Iran? Potrebbe essere punita" - VIDEO

