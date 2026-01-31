trump insedia il suo falco alla fed

Donald Trump ha annunciato di aver scelto Kevin Warsh come nuovo presidente della Federal Reserve. La nomina arriva in un momento di tensioni sui tassi di interesse e le politiche monetarie, con il mercato che ora si aspetta decisioni più aggressive. Warsh, noto per le sue posizioni più dure, potrebbe portare a una svolta nelle scelte della banca centrale americana. La notizia ha già scatenato reazioni tra gli investitori e gli analisti, che monitorano attentamente le prossime mosse di Fed.

«Sono lieto di annunciare che nominerò Kevin Warsh presidente del consiglio dei governatori della Federal Reserve». Ieri mattina Donald Trump sul social Truth ha tolto così il velo al nome del successore di Jerome Powell il cui mandato scade a metà maggio e che potrebbe restare nel consiglio. Poi ha snocciolato il curriculum del «più giovane governatore della Fed di sempre» e ha infine chiosato: «Conosco Kevin da tempo e non ho dubbi che diventerà uno dei grandi presidenti Fed, forse il migliore». Warsh si prepara a guidare la banca centrale americana da oltre un decennio. Era, infatti, uno dei finalisti in corsa per prendere la guida dell’istituzione nel 2017 ma Trump alla fine scelse Powell definendolo, all’epoca, «forte e intelligente» e con «la capacità, la saggezza e la leadership per guidare la nostra economia nelle prossime sfide». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

