Iran voci su un possibile intervento degli Stati Uniti Teheran | Risponderemo con decisione

Le recenti proteste in Iran, nate tra i commercianti colpiti dall’instabilità economica, si sono evolute in una rivolta contro il regime degli ayatollah. La tensione internazionale cresce con voci di un possibile intervento degli Stati Uniti, mentre Teheran promette una risposta decisa. La situazione rimane complessa, riflettendo le profonde criticità politiche ed economiche del paese.

Le proteste partite dai commercianti del bazar, colpiti dal crollo del rial e da un'inflazione galoppante, si sono trasformate in una rivolta contro il regime degli ayatollah, saliti al potere dopo la rivoluzione del 1979. La repressione dei Pasdaran ha già causato migliaia di morti, 12mila. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Caso Breton, Ue: «Risponderemo con decisione agli Stati Uniti»

Leggi anche: Iran, media: "Un intervento degli Stati Uniti è probabile"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Le notizie di martedì 13 gennaio sulle proteste in Iran; Iran proteste continue regime diviso e voci su piano fuga Khamenei; Cosa succede in Iran: proteste di massa e repressione letale; Iran, Mauriello (Università Teheran): Non c'è opposizione credibile, nessuna alternativa a sistema.

Reuters: 'Possibile intervento militare Usa in Iran nelle prossime 24 ore' - Media: 'Gli Stati Uniti ritirano parte del personale dalle basi in Medio Oriente a titolo precauzionale'. ansa.it