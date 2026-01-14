Iran voci su un possibile intervento degli Stati Uniti Teheran | Risponderemo con decisione
Le recenti proteste in Iran, nate tra i commercianti colpiti dall’instabilità economica, si sono evolute in una rivolta contro il regime degli ayatollah. La tensione internazionale cresce con voci di un possibile intervento degli Stati Uniti, mentre Teheran promette una risposta decisa. La situazione rimane complessa, riflettendo le profonde criticità politiche ed economiche del paese.
Le proteste partite dai commercianti del bazar, colpiti dal crollo del rial e da un'inflazione galoppante, si sono trasformate in una rivolta contro il regime degli ayatollah, saliti al potere dopo la rivoluzione del 1979. La repressione dei Pasdaran ha già causato migliaia di morti, 12mila. 🔗 Leggi su Today.it
In Iran stanno provando a spegnere tutto: Internet, le voci, le immagini. Ma non il coraggio. Da giorni il regime degli ayatollah ha oscurato la rete per colpire nel silenzio. Eppure le strade continuano a riempirsi. Centinaia di migliaia di persone, soprattutto giova facebook
Secondo Iran International, ripreso anche da fonti ONU, durante la repressione sarebbero state uccise fino a 12.000 persone. Un numero che resta difficile da verificare proprio a causa del blackout. Ma Il buio non spegnerà le nostre voci. x.com
