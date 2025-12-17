Trump vorrebbe un suo arco di trionfo Ma non ha nulla per cui trionfare

Donald Trump ha annunciato la volontà di costruire un suo arco di trionfo vicino al memoriale di Arlington, ma l'idea è stata accolta con scetticismo e poca credibilità. Al di là delle sue dichiarazioni, il progetto suscita curiosità e riflessioni su come le sue iniziative siano spesso percepite nel contesto politico e mediatico. Un episodio che evidenzia ancora una volta le ambiguità e le tensioni che circondano il suo nome.

© Ilfoglio.it - Trump vorrebbe un suo arco di trionfo. Ma non ha nulla per cui trionfare Di là dal suo personale derangement, è interessante notare come quasi nessuno abbia dato credito a Donald Trump quando ha annunciato la prossima costruzione di un Arco di Trionfo vicino al memoriale di Arlignton, sul Potomac. Col consueto minaccioso solipsismo, Trump ha pronosticato che quest'immaginario Arco di Trionfo surclasserà il più celebre omologo di Parigi. Da un lato Trump è stato immodesto, perché avrebbe potuto dire che, col suo nuovo Arco di Trionfo, Washington si sarebbe alfine dotata di un monumento comparabile a quelli che già decorano Roma, Milano, Genova, Trieste, Rimini, Benevento, Susa, Fano, Jesi, Canosa.

L'annuncio di Trump: "Costruiremo a Washington un arco di trionfo. Spazzerà via quello di Parigi, sarà molto meglio" - Il presidente Usa, Donald Trump, ha rivelato domenica che la priorità principale per la politica interna è la costruzione di un arco di trionfo a Washington DC. affaritaliani.it

Trump vuole un Arco di Trionfo a Washington: dal simbolo parigino all'eredità MAGA - Trump rilancia un arco di trionfo a Washington DC per i 250 anni degli Stati Uniti, tra ambizioni simboliche e polemiche sulle priorità nazionali. tag24.it

Trump presenta l'arco di trionfo di Washington e mostra i modellini

