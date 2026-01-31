Truffano un’anziana ma il vicino evita il raggiro

Questa mattina, un’anziana donna di 90 anni è stata vicina a perdere tutto in una truffa ben studiata. Un uomo ha chiamato dicendo che un suo parente era coinvolto in un grave incidente e che c’era bisogno di soldi. La donna si stava preparando a consegnare oggetti di valore quando il suo vicino si è accorto di qualcosa di strano e le ha impedito di fare il passo decisivo. Alla fine, il malvivente è scappato a mani vuote, mentre il vicino ha evitato che la truffa andasse a buon fine.

Il 'colpo grosso' era già praticamente riuscito, con il malvivente in fuga con gli oggetti preziosi di una donna novantenne, ennesima vittima di una truffa attuata con la nota tecnica del finto grave incidente stradale accaduto a un familiare. Ma una adeguata attenzione prestata da un vicino di casa ha permesso di bloccare il malvivente, poi arrestato dai carabinieri della caserma di Gualtieri, subito intervenuti sul posto. È accaduto giovedì pomeriggio a Brescello. La pensionata è stata raggiunta dalla telefonata di una persona che si è qualificata falsamente come maresciallo dei carabinieri, che annunciava un grave incidente che doveva aver coinvolto la figlia.

