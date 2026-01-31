Truffa dello Spid | nuova ondata di phishing ruba l’identità digitale

Negli ultimi giorni si diffonde una nuova ondata di phishing che prende di mira lo Spid, il sistema di identità digitale usato da milioni di italiani. I truffatori inviano email false che sembrano ufficiali, cercando di convincere le persone a fornire i propri dati personali. È un tentativo di rubare l’identità digitale e compiere frodi online. La Guardia di Finanza e le altre forze dell’ordine stanno già monitorando la situazione, ma è importante che gli utenti siano attenti e non cadano nella trappola.

Ed ora tocca allo Spid. Dopo una lunga serie di truffe digitali che hanno colpito rimborsi fiscali, tessera sanitaria, CUP e improbabili "Truman show" e "ballerine", circola ora una nuova campagna di phishing che prende di mira il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Una minaccia che colpisce la chiave di accesso ai servizi online della pubblica amministrazione e, di fatto, all'identità digitale dei cittadini. Truffa dello Spid: la nuova ondata di phishing. L'allarme è stato lanciato dal Cert-AgID, che ha individuato una campagna di phishing particolarmente sofisticata. I criminali informatici sfruttano Google Sites per ospitare le pagine fraudolente.

