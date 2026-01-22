La nuova truffa dello Spid fa paura | Ha ingannato moltissimi italiani

Recentemente si è diffusa una nuova forma di truffa legata allo Spid, che ha colpito numerosi cittadini italiani. Questo metodo illecito sfrutta le vulnerabilità dell’identità digitale, mettendo a rischio dati e sicurezza personale. È importante conoscere i rischi associati e adottare misure di protezione adeguate per evitare di cadere vittima di queste truffe sempre più sofisticate.

L'universo delle truffe digitali si arricchisce di un nuovo, pericolosissimo capitolo che mette nel mirino uno dei beni più preziosi dei cittadini: l'identità digitale. Negli ultimi giorni, numerosi utenti hanno segnalato la ricezione di una mail, apparentemente innocua e formale, che sembra provenire direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Il testo invita il destinatario ad accedere con urgenza alla propria area riservata utilizzando lo Spid, fornendo un comodo link per velocizzare l'operazione. Tuttavia, dietro quella stringa di testo si nasconde un'insidia: il collegamento non conduce al portale istituzionale, ma a un sito clone, progettato per replicare fedelmente l'interfaccia di login a cui siamo abituati.

