Truffa ai danni di un’anziana di Serrone | arrestato a Napoli un 25enne dalla Compagnia di Anagni
Nelle prime ore di questa mattina a Napoli, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anagni hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 25enne originario del capoluogo campano, già censito in banca dati per reati specifici. L’uomo è. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Truffa ai danni di un’anziana nel Salernitano: arrestato un minorenne
Leggi anche: Ariano Irpino, truffa da 7mila euro ai danni di un'anziana: arrestato 27enne
Truffa a un'anziana, venticinquenne in carcere - Nelle prime ore di questa mattina a Napoli, i carabinieri della compagnia di Anagni, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un venticinquenne originario del capo ... ciociariaoggi.it
TENTATA ESTORSIONE AL MIULLI: COPPIA ARRESTATA PER TRUFFA AI DANNI DI UN ANZIANO I Carabinieri di Acquaviva delle Fonti hanno tratto in arresto una coppia di coniugi, rispettivamente di 55 e 46 anni, colti in flagranza mentre tentavano di rag - facebook.com facebook
Zona Eurosia, truffa ai danni di un’anziana: recuperata refurtiva e denunciati due pregiudicati x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.