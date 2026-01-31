La notizia della scomparsa di Daniela Ruggi si fa sempre più concreta. I resti trovati in un rudere a Modena sono stati confermati come suoi, grazie all’esame del Dna svolto sui campioni prelevati da alcuni oggetti appartenuti alla donna. La famiglia aspetta ora maggiori risposte, mentre le indagini proseguono per capire cosa sia successo.

A più di un anno di distanza dalla scomparsa di Daniela Ruggi arriva la svolta, appartengono alla 32enne i resti rinvenuti da due escursionisti il primo gennaio scorso in una antica torre diroccata nei pressi di Vitriola di Montefiorino, sull'Appennino modenese, vicino all'abitazione della donna. A darne notizia è il Resto del Carlino di Modena. A stabilire che si tratti dei resti della donna è stato l'esame del Dna dopo che nelle scorse settimane alcuni campioni erano stati prelevati da diversi oggetti appartenuti alla 32enne e alla madre. Daniela Ruggi risultava scomparsa dal 19 settembre del 2024. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Scomparsa Daniela Ruggi, "suoi i resti trovati in un rudere a Modena"

Approfondimenti su Daniela Ruggi

La svolta sul caso di Daniela Ruggi arriva dopo mesi di incertezza.

La polizia ha confermato che i resti trovati in un rudere vicino Modena sono di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa lo scorso primo gennaio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Daniela Ruggi, sono suoi i resti trovati in un casolare - Storie italiane 08/01/2026

Ultime notizie su Daniela Ruggi

Argomenti discussi: Modena, scomparsa Daniela Ruggi: suoi i resti trovati in un rudere; Scomparsa Daniela Ruggi, sono suoi i resti trovati in un rudere sull'Appennino modenese; Daniela Ruggi scomparsa a Modena, svolta nell’indagine: sono suoi i resti trovati in un rudere; La scomparsa di Daniela Ruggi a Montefiorino: dissequestrate casa e auto dello sceriffo.

Modena, scomparsa Daniela Ruggi: suoi i resti trovati in un rudereSvolta a Modena nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi. Sono della 32enne i resti rinvenuti l'1 gennaio da due escursionisti in una antica torre diroccata non molto distante dall'abitazione della d ... tg24.sky.it

Daniela Ruggi, la svolta nel caso: spno della 32enne i resti trovati nel rudereSvolta sul caso di Daniela Ruggi. Sono della 32enne, i resti umani trovati, lo scorso primo gennaio, in una torre abbandonata a Vitriola. La donna era scomparsa dalla frazione di Montefiorino ... ilmessaggero.it

Asd Rugby Trento è vicina a Daniela, a Gabriele e a tutta la famiglia Bottura per la scomparsa di Annunziata, moglie, mamma e nonna amorevole - facebook.com facebook