Svolta sulla scomparsa di Daniela Ruggi suoi i resti trovati in casolare a Modena

La vicenda di Daniela Ruggi si chiude con una svolta definitiva. I resti umani trovati lo scorso 1 gennaio in una torre abbandonata a Vitriola sono stati identificati come quelli della donna scomparsa da Montefiorino lo scorso settembre. La scoperta mette fine a mesi di attesa e lascia aperte poche speranze di risposte diverse. La polizia ora indaga sugli ultimi movimenti di Daniela e sulle circostanze della sua morte.

(Adnkronos) – Svolta sul caso di Daniela Ruggi, la donna scomparsa nel settembre 2024 da Montefiorino, in provincia di Modena: i resti umani trovati, lo scorso 1 gennaio, in una torre abbandonata a Vitriola appartengono alla 32enne. Lo rivela il Resto del Carlino. I resti umani erano stati trovati in un casolare abbandonato nella frazione.

