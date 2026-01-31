Trovati i corpi dei due anziani morti sotto le macerie nel Barese il boato e il crollo della casa Il vicino | L’ho sentito gridare aiuto – Il video

Sono stati trovati morti sotto le macerie Rocco Lotito, 89 anni, e sua moglie Antonetta Costantini, 92 anni. La loro casa a Adelfia, nel Barese, è crollata dopo due esplosioni. Un vicino ha raccontato di aver sentito gridare aiuto poco prima che si verificasse il crollo. I soccorritori hanno recuperato i corpi senza vita e stanno ancora cercando di capire cosa abbia scatenato le esplosioni.

Sono stati individuati sotto le macerie i corpi senza vita di Rocco Lotito, 89 anni, e sua moglie Antonetta Costantini, 92 anni, che vivevano da soli nella palazzina crollata di Adelfia, nel Barese, dove si sono verificate due esplosioni. Il crollo sarebbe avvenuto dopo un'esplosione forse causata da una bombola di gas. I vigili del fuoco hanno localizzato i cadaveri, dopo aver cercato sotto le macerie la presenza di eventuali altre persone, oltre alle due che abitavano nella palazzina. La struttura si trova in via Oberdan. Sul posto ci sono anche i carabinieri. Ci sarebbero state due esplosioni, una dopo l'altra.

