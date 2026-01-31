Esplosione nel Barese casa crollata nel centro di Adelfia | morti due anziani sotto le macerie

Due anziani sono morti sotto le macerie di una casa crollata nel centro di Adelfia, nel Barese. La casa è stata colpita da due violente esplosioni nella tarda mattinata di oggi. I corpi di Rocco Lotito e Antonetta Costantin, 89 e 92 anni, sono stati trovati senza vita sotto le macerie. La zona è stata isolata e i soccorritori stanno ancora lavorando per capire cosa abbia causato l’incidente.

Sono stati individuati sotto le macerie i corpi senza vita di Rocco Lotito e Antonetta Costantin i, gli anziani coniugi di 89 e 92 anni che vivevano nella casa di Adelfia (Bari) dove nella tarda mattinata di oggi si sono verificate due violente esplosioni. A confermarlo è l’assessore comunale ai servizi sociali Biagio Cistulli, dopo essere stato informato dalle forze dell’ordine direttamente sul posto. Il racconto del testimone: «Ho visto solo fiamme e fumo nero» « Avevo appena lasciato il trattore nel garage e stavo tornando a casa. Sono passato davanti all’abitazione e dopo pochi passi c’è stata l’esplosione.🔗 Leggi su Feedpress.me Approfondimenti su Adelfia Crollo Esplosione ad Adelfia, crollata una palazzina: almeno due persone sotto le macerie Una forte esplosione ha fatto crollare una palazzina nel centro di Adelfia, vicino a Bari. Trovati i corpi dei due anziani morti sotto le macerie nel Barese, il boato e il crollo della casa. Il racconto del vicino: «L’ho sentito gridare aiuto» Sono stati trovati morti sotto le macerie Rocco Lotito, 89 anni, e sua moglie Antonetta Costantini, 92 anni. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Adelfia Crollo Argomenti discussi: Adelfia, edificio crolla dopo un'esplosione nel Barese (a causa di una bombola di gas): morti due anziani; Bari senza memoria: il campo profughi che accolse gli ebrei ora è terra di spaccio e prostituzione - VIDEO; ++ Individuati i corpi dei due anziani morti in esplosione nel barese ++; Esplosione e crollo di esplosione nel Barese, morti due anziani. Individuati i corpi dei due anziani morti in esplosione nel bareseSono stati individuati sotto le macerie i corpi senza vita di Rocco Lotito e Antonetta Costantini, gli anziani coniugi di 89 e 92 anni che vivevano nella casa di Adelfia dove nella tarda mattinata di ... ansa.it Esplosione nel Barese: crolla palazzina ad Adelfia, due mortiAGI - Tragedia ad Adelfia, nel Barese, dove il crollo del solaio di una piccola palazzina ha causato la morte di due anziani coniugi. L'incidente è avvenuto intorno alle 13.30 in via Oberdan, nel cent ... msn.com Un'esplosione nel Barese ha causato il crollo di un edificio al piano terra. Vigili del fuoco al lavoro - facebook.com facebook Ad #Adelfia, nel #Barese, un edificio è crollato a causa di un’ #esplosione probabilmente provocata da una bombola di gas. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali persone rimaste intrappolate tra le macerie. La struttura si trovava in via #Oberd x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.