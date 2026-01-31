Trovati i corpi dei due anziani morti sotto le macerie nel Barese il boato e il crollo della casa Il racconto del vicino | L’ho sentito gridare aiuto

Sono stati trovati morti sotto le macerie Rocco Lotito, 89 anni, e sua moglie Antonetta Costantini, 92 anni. I due anziani vivevano da soli nella palazzina di Adelfia, nel Barese, che è crollata dopo due esplosioni. Un vicino ha raccontato di aver sentito le urla di aiuto prima che la casa cadesse. Ora le squadre di soccorso stanno lavorando per rimuovere le macerie e capire cosa abbia causato le esplosioni.

Sono stati individuati sotto le macerie i corpi senza vita di Rocco Lotito, 89 anni, e sua moglie Antonetta Costantini, 92 anni, che vivevano da soli nella palazzina crollata di Adelfia, nel Barese, dove si sono verificate due esplosioni. Il crollo sarebbe avvenuto dopo un’esplosione forse causata da una bombola di gas. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali altre persone rimaste intrappolate sotto le macerie, oltre alle due che abitano nella palazzina. La struttura si trova in via Oberdan. Sul posto ci sono anche i carabinieri. Ci sarebbero state due esplosioni, una dopo l’altra.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Adelfia Crollo

Il 16 gennaio 2026 ad Arezzo, un’esplosione ha causato danni significativi a una abitazione, con testimonianze che descrivono un rumore forte e un incendio esteso.

Ultime notizie su Adelfia Crollo

