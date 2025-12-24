Esplosa una casa di cura in Pennsylvania | almeno 2 morti Anziani dispersi sotto le macerie in fiamme

Washington, 24 dicembre 2025 – Esplosioni in una casa di cura in Pennsylvania: almeno due persone sono morte e cinque risultano disperse. Ma i pompieri avvertono: il il bilancio delle vittime è provvisorio. Lo scoppio – definito "catastrofico" dalle autorità – che ha distrutto parte dell’edificio nella zona orientale dello Stato Usa. Lo ha dichiarato il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, in una conferenza stampa. Le autorità della contea di Bucks, a nord di Filadelfia, hanno affermato che una fuga di gas potrebbe aver causato l'esplosione, che ha provocato il crollo di parte della casa di cura Silver Lake, lasciando alcune persone intrappolate tra le macerie in fiamme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

