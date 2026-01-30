Ucraina la mini-tregua del gelo | stop agli attacchi Trump | Putin ha detto sì E Zelensky ringrazia

La neve copre le strade di molte regioni ucraine mentre le temperature scendono sotto zero, raggiungendo anche meno 30 gradi in alcune zone. Dopo settimane di tensioni e attacchi, c’è una mini-tregua imposta dal freddo, che ha costretto entrambi i fronti a fermare le operazioni militari. Donald Trump ha annunciato che Putin avrebbe dato il suo via libera, mentre Zelensky ha ringraziato chi lavora per mantenere il cessate il fuoco. La situazione resta difficile, con il gelo che rende ancora più complicata la vita di civili e soldati

Sottozero. Le temperature in Ucraina sono tra le più basse di sempre. La situazione peggiorerà tanto che in alcune regioni si arriverà addirittura a meno 30. Con i bombardamenti delle ultime settimane la Russia ha causato vittime e distruzione, ma ha anche colpito le centrali elettriche, lasciando molte abitazioni al freddo. Ieri, durante la riunione del Gabinetto, il presidente Donald Trump ha annunciato che questo tipo di raid con missili e droni sarà sospeso per una settimana: Putin ha accolto la sua richiesta. Trump: «A causa del freddo estremo, perché in Ucraina hanno lo stesso freddo che abbiamo noi, ho chiesto al presidente Putin di non attaccare Kiev e le città per una settimana durante questo periodo, perché non è solo freddo straordinario da record. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

