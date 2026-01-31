Tre persone sono morte in un incidente sull’autostrada Palermo-Agrigento, una strada che da anni presenta seri rischi e problemi di manutenzione. L’incidente ha scosso la comunità e riacceso le polemiche sulla gestione delle infrastrutture.

Tre persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale Palermo-Agrigento, un tratto da anni al centro di preoccupazioni per la sua pericolosità. L’evento si è verificato in un tratto particolarmente critico, il viadotto Coda di Volpe, chiuso al traffico da circa dieci anni a causa di problemi strutturali. Nonostante l’interdizione, la strada è rimasta in uso per i veicoli che hanno scelto la deviazione alternativa, un percorso a singolo senso con curve strette e tratti a rischio, che ha già registrato diversi incidenti negli anni. L’incidente ha coinvolto un’autovettura e un camion, con esito mortale per tre persone, tra cui due soccorritori volontari molto noti nella comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tre vittime in incidente sull’autostrada chiusa da decenni, indignazione per mancata manutenzione

Approfondimenti su Palermo Agrigento

Tre persone sono morte in un incidente tra un camion e una vettura sull’autostrada Palermo-Agrigento.

Un incidente sulla A25 tra Aielli Celano e Avezzano ha provocato un morto e tre feriti, uno in condizioni gravi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

05 SETTEMBRE 2025 MOTTOLA INCIDENTE SULL'AUTOSTRADA, CAMION SI RIBALTA

Ultime notizie su Palermo Agrigento

Argomenti discussi: Incidente sulla Palermo-Agrigento, scontro camion-automedica: tre morti; Incidente mortale sulla statale, tre vittime in violento scontro nel Palermitano; Tre giovani morti in incidente stradale, chiesti 11 anni di reclusione per il ragazzo alla guida; Morti sul lavoro, tre in un solo giorno: gli incidenti a Palermo, Livorno e nell'Aquiliano.

Tragedia sulla Palermo-Agrigento: tre vittime, tra cui due operatori sanitariTre vite spezzate in un tragico incidente stradale sulla Palermo-Agrigento coinvolgono un'autoambulanza e un furgone. notizie.it

Drammatico incidente sulla Palermo Agrigento all’altezza di Misilmeri, tre mortiL’impatto con l’autocarro è avvenuto con un veicolo della società Acqua Fonte di Altavilla che stava andando ad Agrigento. L’autista di Altavilla Milicia di 52 anni rimasto illeso è sotto choc. Le ... blogsicilia.it

Le tre vittime, tutte incensurate, sono lontane anni luce da ambienti malavitosi. Gli inquirenti lavorano in maniera incessante per dipanare la matassa - facebook.com facebook

Le tre vittime erano a bordo della vettura sanitaria #Bolognetta #Palermo #incidente #RadioBruno #30gennaio x.com