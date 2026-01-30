Tre vittime in incidente tra camion e vettura sull’autostrada Palermo-Agrigento

Tre persone sono morte in un incidente tra un camion e una vettura sull’autostrada Palermo-Agrigento. L’incidente è avvenuto nel tratto tra Palermo e Agrigento, precisamente a Misilmeri, nella zona di contrada Coda di Volpe. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori, ma per tre persone non c’era più niente da fare. La strada è stata chiusa per diverse ore per i rilievi e la rimozione dei mezzi. La polizia sta indagando sulle cause dello schianto.

Tre persone sono morte in un violento schianto avvenuto sulla A19, tra Palermo e Agrigento, nel tratto compreso nel comune di Misilmeri, in contrada Coda di Volpe. L'incidente si è verificato intorno alle 8.30 di lunedì 30 gennaio 2026. A essere coinvolte sono state un'automedica e un camion pesante. Tra le vittime, un paziente in trattamento di dialisi, accompagnato da due operatori sanitari in servizio. I soccorritori, entrambi in divisa e in servizio per trasporto d'urgenza, sono deceduti insieme al paziente, in un'impatto frontale che ha distrutto completamente l'autoambulanza. Il camion, che procedeva in direzione di Palermo, ha perso il controllo in una curva, probabilmente a causa di condizioni meteo avverse, con piogge intense e nebbia fitta, che hanno ridotto la visibilità.

